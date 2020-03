Elizabeth se recuperó del Covid-19 y recomienda no entrar en pánico

Escuchar Nota

"Me desperté y me sentía cansada, pero no más de lo que normalmente se siente uno cuando tiene que levantarse e ir a trabajar".

, una mujer estadounidense que se curó del, compartió un mensaje para aquellos que están preocupados por el brote: "Que no cunda el pánico".Esta mujer de 37 años residente de, la ciudad con más decesos registrados por Covid-19 en EU,, que ella misma se trató desde su casa, y AFP publicó el jueves una entrevista con ella.Asegura que, aunque susy recomienda mantenerse alerta a las señales paraScheider relata que el 25 de febrero, tres días después de haber asistido a una fiesta donde otras cinco personas contrajeron el virus,Durante esa noche, sin embargo,. "Y en ese momento empecé a temblar de forma incontrolada, y me daban escalofríos y hormigueo en las extremidades;", dijo.No obstante, creyó que su sintomatología no coincidía con la descrita para el coronavirus, como tos, falta de aliento o escurrimiento nasal, por lo queDías más tarde, decidió inscribirse en un programa de investigación llamado Estudio sobre la Gripe de Seattle, con la esperanza de saber el motivo de su malestar.Tras devolver por correo el kit de hisopado nasal que le hizo llegar el equipo que conduce el estudio, recibió una llamada el sábado 7 de marzo en la que le informaron queAl momento de recibir el diagnóstico,, por lo que las autoridades sanitarias le indicaron que permaneciera en su hogar al menos 72 horas después de que estos desaparecieran completamente.Basada en su experiencia,: "Si sus síntomas no ponen en peligro la vida,".Mientras tanto, varios expertos en salud alientan a evitar latras el contagio del coronavirus.El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, advirtió, por su parte, de que medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, pueden contribuir a un deterioro del estado físico en caso de infección con el covid-19. En ese contexto, Véran aconsejó este sábado tomar paracetamol contra la fiebre y consultar con un médico.