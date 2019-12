Ella es la supuesta madre de los hijos de Ricky Martin

Ver esta publicación en Instagram Nena mágica. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 27 de Jun de 2017 a las 4:14 PDT

El cantante y actor puertorriqueño,, parece estar viviendo los mejores momentos su vida, pues junto a su esposo, el pintor sueco-sirio,, forman una amorosa familia con cuatro hermosos hijos, además de que los dos actualmente se encuentran en la cima de sus carreras con exitosas trayectorias en sus respectivos ámbitos.Desde que se anunció la llegada de sus primeros hijos, mucho se especuló sobre quien podría ser la madre de los pequeños, quien habría prestado su vientre para ser concebida mediante inseminación artificial para dejar crecer a los hijos de los famosos dentro de ella.Se dice que la madre de los pequeños del intérprete de Vente pa' ca es Englantina Zingg, una mujer de origen venezolano nacida un 22 de abril de 1981, quien desde hace años radica en Nueva York y mantiene una relación muy cercana con el cantante, por lo que muchos aseguran que ella es la madre de los gemelos de la pareja.Mucho se ha hablado sobre el parecido que hay entre Englantina, los gemelos y la hija más reciente de Yosef y Ricky, sin embargo, nunca se ha logrado comprobar esto, pues dicha información jamás ha salido a la luz y todo queda como sólo rumores por parte de los internautas.Además, la modelo no se ha pronunciado jamás con este tema y mucho menos ha mostrado algún tipo de indicio de ser la madre de los hijos de Ricky Martin, pero si ha demostrado el gran aprecio que les tiene.Por otro lado, Jwan y Englantina Zingg han demostrado que también se llevan muy bien, en distintas ocasiones han posado juntos e incluso, participaron juntos en la iniciativa #PeaceMaker que ella desarrolló. El proyecto fue creado en 2010 con el Proyecto Paz Latinoamericana, una organización no gubernamental que promueve con paz, alternativas de educación para niñas de comunidades vulnerables de varios países como Venezuela, Haití, Colombia, México y República Dominicana.Cabe mencionar que la modelo venezolana es toda una mujer profesional, ya que cuenta con un título en Medios de Comunicación Masiva de la Media American University of Florida y otro en actuación de la London Academy o Music Dramatic Art (LAMDA).