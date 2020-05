Ella es Magnolia, la primera ‘Bebé Gerber 2020’ que es adoptada

Escuchar Nota

La pequeña Magnolia es la nueva Bebé Gerber 2020, esta adorable pequeñita fue seleccionada entre más de 327 mil aspirantes y su elección es histórica pues es la primera vez, desde 1928, que una bebita adoptada se convierte en imagen de esta importante compañía.Magnolia Earl celebró su primer cumpleaños el pasado sábado y se ha convertido en la bebé más famosa de Estados Unidos, luego de que se anunciara como la nueva Bebé Gerber. Ella sigue los pasos del primer Gerber con síndrome de Down y el primero con descendencia Hmong.Los padres de Magnolia, Courtney y Russell Earl, fueron acompañados por Magnolia y sus hijas mayores, Whitney, de 12 años, y Charlotte, de 8, que también fueron adoptadas, para recibir la sorpresa.Esto es increíble", dijo Courtney Earl. "Esta campaña es una oportunidad para contar la historia de Magnolia y arrojar luz sobre todas las formas hermosas y diferentes en que se forman las familias. Es un mensaje de amor, queremos que las personas comprendan que si ven a una familia que no necesariamente coincide físicamente, no tienen que cuestionar la pertenencia de nadie en esa familia".Después de haber adoptado previamente a Charlotte, los Earls trajeron a casa a Magnolia. Esperaron 6 meses la llamada de que sería parte de su familia.Celebramos la adopción en nuestra familia todos los días", dijo Courtney. "Los verdaderos héroes en esta historia son los padres biológicos de Magnolia. Eligieron su vida y la enviaron a este increíble viaje".La orgullosa madre dijo que habló con los padres biológicos de su pequeña niña el jueves sobre que Magnolia era finalista de Gerber.Si pudieras escuchar la alegría en su voz de lo orgullosos que están de esta pequeña niña", dijo Courtney mientras contenía las lágrimas. "Todos amamos mucho a esta niña". "Ella trae tanta alegría y felicidad a todos", agregó Russell. En un momento en que anhelamos la conexión y la unidad, Magnolia y su familia nos recuerdan las muchas cosas que nos unen: nuestro deseo de amar y ser amados, nuestra necesidad de encontrar pertenencia y nuestro reconocimiento de que la familia va mucho más allá de la biología ", dijo el presidente y CEO de Gerber, Bill Partyka.