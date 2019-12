Ella es Mía, la hermosa y talentosa hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Ciudad de México.- Mía Rubín Legarreta viene de una familia llena de talentos, sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín han destacado en la actuación, la música y la conducción, así que no es de extrañarse que la joven haya heredado algo de ellos.Hace poco la joven dio de qué hablar cuando su madre, Andrea, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, un conmovedor video en el que se ve a su hija mayor cantar el tema de Lady Gaga, I’ll Never Love Again, el cual rápidamente se llenó de halagos por parte de los usuarios, quienes anotaron que la interpretación de la joven los conmovió hasta las lágrimas.