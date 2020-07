Ella es Naya Rivera, la actriz de Glee que murió en un lago

Escuchar Nota

"Cuando era estudiante, comencé a sentir que lo que había empezado como un juego, estaba yendo demasiado lejos. Evitaba los alimentos a toda costa", menciona. "Si mi mamá me preparaba el almuerzo, prefería tirarlo a la basura o encontrar algún pretexto para dejarlo por ahí. Estaba haciendo pedazos mis sentimientos… A 15 años de haber pasado por esto, me parece muy triste que haya niñas que estén viviendo lo mismo".



Todo el mundo se encuentra consternadoY es que hoy las autoridades del condado de Ventura revelaron que el cuerpo encontrado en el Lago Piru se trata de la estrella de 33 años de edad.De acuerdo con medios internacionales, la joven cayó de una embarcación de recreo que alquiló y en la que viajaba con su hijo Josey., en la que dio vida a Santana López.Fue introducido como una antagonista menor y compañero de Quinn Fabray (Dianna Agron) en el primer episodio de Glee, el papel de Santana creció a lo largo de la primera temporada del programa. En la segunda, Santana fue ascendida a un personaje regular y con ello recibió historias más destacadas, como el desarrollo de sus sentimientos románticos por su mejor amiga Brittany Pierce (Heather Morris) y la subsiguiente comprensión de que es lesbiana.De acuerdo con IMDB, la estrella de televisión nació un 12 de enero de 1987 en Valencia, California. En una entrevista para el show The View del 2015, Naya Rivera compartió que tiene ascendencia puertorriqueña por parte de su madre."Mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra", reveló.Se casó en 2014 con el actor Ryan Dorsey –con quien tuvo a su hijo-, a solo tres meses de haber terminado con el rapero Big Sean.Sin embargo, las cosas no marcharon del todo bien, pues Naya Rivera fue arrestada por un delito de violencia domestica en 2017, debido a una pelea que sostuvo con su ex esposo. Un año después, 2018, los cargos se desestimaron y en ese mismo año se divorciaron.En 2016, Naya Rivera publicó un libro titulado Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up, en el que abrió su corazón y habló de diferentes problemas de su vida.