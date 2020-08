‘Ella hace brujería’: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Pati Chapoy

Escuchar Nota

“Trabajé con la señora Chapoy de 1985 a 1991 que nos corren de Televisa, después de eso me voy con Talina Fernández a un programa y después a Furia musical con Verónica Castro. En ese inter Pati hace El medio del espectáculo y luego Ventaneando, ahí nos alejamos”, recordó.



“Pati no perdía la oportunidad de madrearme cada que podía y yo en aquel entonces hacía radio. No me acuerdo que decía, pero eran unas madrizas en televisión todos los días”, contó el periodista.



“Le aprendí la disciplina y es una gran periodista ejecutiva, no recuerdo una buena entrevista de ella o una gran cobertura. La respeto, pero no como periodista porque creo que es muy carente de muchas cosas, como para la entrevista, son varias cosas, total que no nos caemos bien”, añadió Gustavo Adolfo Infante.



“Yo creo que ella hace brujería, a mí me lo han dicho y cuando trabajé con ella, ella llevaba cocos y nunca la vi tomando agua de coco. Llevaba cosas de brujería o de santería y yo mejor lejos”, comentó.



.- Sin duda, se sabe que la titular de Ventaneandoconductor del programa De Primera Mano. En los últimos meses, ambos se han mandado indirectas en sus respectivos programas, peroEn una entrevista con Mara Patricia Castañeda,, durante mucho tiempo,Por otra parte, a pesar de que no mantiene buena relación con Pati Chapoy, e, pero que no le gusta su trabajo.En la entrevista, Mara Patricia Castañeda le preguntó al periodistaFinalmente,“Me enseñó la disciplina, la organización, es muy trabajadora y como periodista ejecutiva lo hace muy bien, pero no nos queremos y ni nos saludamos si nos vemos”, mencionó.Información por Milenio