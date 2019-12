Ella le dio like a la foto de un gato y encontró a su alma gemela

“Adam me envió un mensaje privado después de que hice el comentario y de inmediato nos llevamos bien. Tenemos muchas similitudes en el gusto musical y aprendimos que tenemos mucho en común”.



“Teníamos mucha curiosidad por saber qué pasaría si nos viéramos en persona. Ambos sentimos que las cosas se habían vuelto románticas por teléfono y queríamos saber si sería lo mismo”.



“Realmente nunca pensé que me encontraría con un chico lindo al comentar en una de sus publicaciones en This Cat Is Chonky pero sucedió. Aquí estamos después de que Adam viajó 4 mil millas a Estados Unidos”.

A través de un grupo de Facebook llamado, un hombre encontró a quién dice ser su alma gemela. Todo comenzó cuandode 28 años de edad compartió una foto de su gato gordito y, en seguida una mujer le dio like y le hizo un cumplido.El chico oriundo de Londres conectó con Anna Hosey de 25 años, quien vive en Chicago, Illinois, pero eso no les ha impedido mantener una relación a distancia y ver florecer su amor.Anna compartió este momento en una entrevista para el medio Metro.co.uk:Actualmente la pareja está descubriendo las similitudes que los unen. Luego de meses de solo conectarse a través de videollamadas, la relación pasó al siguiente nivel cuando Adam viajó desde Londres hasta Chicago, es decir el amor le hizo trasladarse 6 mil 437 kilómetros de distancia, solo para conocer a Anna en persona.El encuentro en persona tuvo lugar en octubre y por fin pudieron compartir su amor por los gatos esponjosos y gorditos. Anna piensa ir a visitar a Adam en Londres para febrero próximo porque creen que su situación está “en algún lugar entre las citas y una relación” de pareja.Anna decidió compartir su historia en el grupo que los uniría para siempre, This Cat Is Chonky: