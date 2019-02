Ellas triunfaron en Hollywood sin estudiar actuación

Miles de críticas ha recibido Yalitza Aparicio por no haber estudiado actuación y ser nominada al Oscar, por lo que aquí te mencionamos tres estrellas que vivieron lo mismo.Por azares del destino, Aparicio se convirtió en la protagonista de Roma, pues como lo reveló en varias ocasiones ella se dedicaba a la enseñanza en un jardín de niños, siendo su hermana la que iba a ir a la audición, pero por diversos motivos acabó yendo y siendo escogida.Así que en realidad la actriz oaxaqueña, pese a que hizo un gran papel, nunca estudió actuación, como otras grandes actrices que también estuvieron nominados al Oscar y que no estudiaron la carrera, aquí te mencionamos algunas.Desde pequeño siempre mostró una vocación casi nata para la actuación, y cuando se fue a vivir con sus padres a Nueva York descubrió su talento.A los 16 participó en su primer trabajo: la serie The Bill Engvall Show, que en su audición sorprendió a los productores al asegurar que jamás había actuado y, de hecho, nunca tomó clases y sigue sin tomarlas.Jennifer Lawrence ha sido nominada al Oscar en cuatro ocasiones, ganando uno en 2012 por su trabajo en Silver Linings Playbook.Una de las consentidas de Tim Burton, quien, de igual manera, nunca estudió nada relacionado a la actuación.La estrella siempre mostró pasión por la actuación, aunque al mismo tiempo resultó ser una gran estudiante, ya que aplicó para ingresar a Cambridge, de donde fue rechazada.Debido a la situación, la actriz tuvo más espacio para la actuación debutante en un spot publicitario y poco a poco consolidándose con variados personajes.Ha sido nominada al Oscar en dos ocasiones.Su carrera estaba enfocada en el periodismo, estudiando en la Universidad de Connecticut y posteriormente en la de Nueva York, donde empezó a aparecer en algunos comerciales para ganar dinero y financiar sus estudios; abandonó la carrera cuando le quedaba un semestre para dedicarse completamente a la actuación.Ha sido nominada al Globo de Oro en tres ocasiones.