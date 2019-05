Elle Fanning, ícono de estilo

Es uno de los rostros más bellos de las actrices de su generación en Hollywood y con sólo 21 años ha logrado ser la integrante más joven del jurado de uno de los festivales más importantes del mundo: Cannes.Elle Fanning no sólo cautiva por sus actuaciones, sino que tanto su carisma como su buena química con la cámara hacen más evidente ese encanto al que nadie puede resistirse.Desde su arribo al evento fílmico, Elle robó miradas por su buen gusto al vestir, tanto que muchos sitios de moda la colocaron como la mejor vestida del festival.Pero aunque pareciera que una estrella de su talla todo lo tiene resuelto, lo cierto es que con ese "baby face" no hay diseño que no resalté aún más lo bella que es la hermana menor de Dakota.Hasta ahora todo indica que la joven actriz llevó en su equipaje varios looks con los que seguramente seguirá sorprendiendo.Aquí un repaso de los outfits que presumió en días pasados.Para la premiere de The Dead Don't Die, Fanning portó por un vestido túnica satinado firmado por Gucci en tono durazno, que complemento con aretes de Chopard.En el estreno de la cinta Les Misérables, apostó por un diseño floral de Valentino con escote profundo en busto y espalda. El toque romántico lo dio con un peinado de una trenza frontal que adornó con pequeñas flores.Esta ocasión lució como una princesa para la fiesta de Chopard. Un Vivienne Westwood en tono rosa neón resaltó su color de piel y ojos. Los pendientes y el collar fueron de la marca anfitriona.Fiel a Dior, Fanning eligió una prenda con estampado multicolor para la fiesta de los premios Kering Woman in Motion.Todas mueren por vestir de Prada, pero más que morirse, la estrella sufrió un desmayo provocado por lo entallado del vestido strapless en color nude, que accesorizó con un collar de rubíes y diamantes de Chopard durante la cena del trofeo de esta joyería.¡Oh my Dior! Deslumbró con un estilismo icónico de la casa francesa. Blusa blanca transparente con mangas abullonadas y moño oversize, además de una falda voluminosa de tul en azul marino. Un sombrero XL y zapatos en negro la hicieron lucir chic en el estreno Once Upon a Time In. Hollywood.