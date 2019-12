Elle y Dakota Fanning interpretarán a hermanas en The Nightingale

"The Nightingale será la primera vez que actuemos juntas en la pantalla", dijeron las dos hermanas estadounidenses en un comunicado conjunto.



"Nunca hemos hablado a la otra frente a la cámara. Durante años, buscamos una película y entonces esta joya apareció. Como hermanas, compartir nuestro arte con la otra mientras damos vida a esta poderosa historia de hermanas es un sueño hecho realidad. Somos muy afortunadas de tener a la intrépida Mélanie Laurent para guiarnos en este camino", añadieron Elle y Dakota Fanning.



Ver esta publicación en Instagram @dakotafanning Una publicación compartida por Elle Fanning (@ellefanning) el 4 de Dic de 2019 a las 11:57 PST

De hermanas en la vida real a hermanas a la gran pantalla,serán las protagonistas de una adaptación cinematográfica de la novela "The Nightingale" que está preparando la directora y actriz Mélanie Laurent, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.Inspirada en hechos reales, la novela The Nightingale, de, se centraba en dos hermanas francesas que tratan de sobrevivir a lay al avance de los nazis en su país.Laurent, que como actriz alcanzó la fama a las órdenes de Quentin Tarantino en la película "Inglourious Basterds" (2009), dirigirá este largometraje a partir de un guion firmado por Dana Stevens.La directora francesa ya conocía, al menos, a una de las hermanas Fanning puesto que dirigió a Elle en "Galveston" (2018), cinta en la que esta actriz formó la dupla protagonista junto a Ben Foster.Elle es la más joven de las Fanning y recientemente participó junto a Angelina Jolie en la película de Disney "Maleficent: Mistress of Evil", que es la secuela de "Maleficent" (2014).Entre sus proyectos de cara al futuro destaca una serie de Hulu en la que dará vida a la emblemática emperatriz rusa Catalina la Grande.Por su parte, Dakota Fanning dejó su huella este año como actriz de reparto en la película "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino.Y en el horizonte tiene previsto, entre otros proyectos, aparecer en "The Angel of Darkness", la serie de TNT que dará continuidad a la producción para la pequeña pantalla "The Alienist".