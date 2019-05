Ellen DeGeneres sufrió abusos de su padrastro

Ellen DeGeneres revelo que cuando era menor de edad sufrió abuso por parte de su padrastro.En entrevista con David Letterman, la popular conductora revivió el difícil momento de su vida en el que su madre fue diagnosticada de cáncer de mama, momento en que se enfocó en recuperarse y, ante tal hecho, su padrastro aprovechó la distracción para abusar de una Ellen de 15 años."Mi madre acababa de tener una masectomía. Ella tenía cáncer de mama y él me dijo que notó un bulto en su otro pecho y que necesitaba sentir el mío", recuerda la presentadora durante la entrevista. "Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó una y otra vez".Asimismo, aseguró que varias veces intentó derribar la puerta de su cuarto para volver a abusar de ella."Yo le di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más... Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad", mencionó. "Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. No se lo conté en unos cuantos años y después ya se lo dije".Pese a esto, una vez que lo hizo, Betty no la creyó."Realmente no dejé que me afectara. Hasta hace poco, me dije: Ojalá me hubieran cuidado mejor. Me hubiera gustado que ella me hubiera creído", dijo.