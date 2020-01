Ellos eran los 10 músicos de Sensación Musical, calcinados en Guerrero

Escuchar Nota

Guerrero.- Este viernes 17 de enero, diez integrantes del grupo Sensación Musical fueron asesinados en la comunidad de Mexcalzingo, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.



Alrededor de las 11 de la mañana, cuando regresaban de tocar de la comunidad Alcozapan, hombres armados los detuvieron en un retén que tenían instalado sobre la carretera a la altura de Mexcalzingo.



No obstante, según el relato, los armados quemaron, primero, las dos camionetas y después los asesinaron.



Los integrantes fueron identificados como:



• José Julio Fiscaleño Hilario, de 17 años



• Crescenciano Migueleño Huapango, de 37



• Israel Tolentino Ahueirán, de 24 años



• Antonio Mendoza Tolentino, de 24 años



• Cándido Fiscaleño Hilario de 20



• Lorenzo Linares Jiménez de 32



• Juan Joaquín Ahuejote de 42



• Marcos Fiscaleño Baltasar de 36 años



• Regino e Israel Mendoza Pasado, de 15 años



La Fiscalía General del Estado confirmó los hechos y dijo que los diez músicos fueron hallados quemados dentro de una camioneta.



Por su parte, la Policía Comunitaria de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) responsabilizó del ataque al grupo de autodefensa Por la Paz y la Justicia, quien tiene presuntos nexos con la organización criminal Los Ardillos.



Cabe mencionar que una confrontación entre dicho grupo delictivo y la CRAC se mantiene desde hace más de 4 años en la zona, lo que ha detonado el asesinato, las desapariciones y desplazamientos forzados de decenas de personas.







Entregan cuerpos a familiares



Cinco cuerpos de los diez músicos indígenas asesinados el viernes en Mezcalcingo, municipio de Chilapa de Álvarez, ya fueron entregados a sus familiares.



Así lo informó la Fiscalía General del Estado, y explicó que estos cuerpos no estaban calcinados, por lo que fueron identificados plenamente.



Los que sí quedaron calcinados, otros cinco, tendrán que someterlos a estudios para identificarlos y entregarlos a sus familiares.



Los cuerpos identificados y entregados la tarde de este domingo a sus familiares, corresponden a:



Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, José Julio Fiscaleño Hilario, Marcos Fiscaleño Bastizar y Antonio Mendoza Tolentino.







Con información de Periódico AM