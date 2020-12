Ellos son conservadores: AMLO ante señalamiento de populismo desde el INE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo hoy su desacuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en lo verbal como en lo jurídico.



La polémica entre el Poder Ejecutivo y el organismo autónomo responsable de las elecciones surgió el pasado viernes, cuando la Comisión de Quejas de este último emitió medidas cautelares instruyendo al mandatario el cese de expresiones sobre los partidos de oposición durante sus mensajes.



López Obrador insiste desde el pasado lunes en que es su derecho y tiene libertad para hacerlo, en especial, cuando se cuestiona a su gobierno y a su persona.



Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario aceptó que existen diferencias entre él como presidente y los integrantes del INE, pero consideró que estas se inscriben dentro del marco de libertad consustancial a la democracia.



A través de un comunicado, emitido la víspera por el organismo electoral, se difundió una alusión del presidente del INE, Lorenzo Córdova, a las prácticas populistas en materia, deslizando el señalamiento hacia el presidente López Obrador que reaccionó:







“Está bien, es su libertad. Aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. A veces digo otras cosas, pero no afecta en nada, en lo más mínimo. Eso de populismo, paternalismo, lo que acusó Krauze de ´El mesías tropical´ y cosas así, es propio de la democracia.



“Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto: escritores, articulistas, la mayoría. Es un timbre de orgullo que nos estén cuestionando, porque quiere decir que vamos a avanzando, pero no enojarnos”, dijo.



El episodio ocurre en el contexto de la impugnación a las medidas cautelares que realizó la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ayer y que pretenden asegurar la libertad del presidente a expresarse.



Al respecto, López Obrador expuso esta mañana que es una consulta para que sea el Poder Judicial el que decida si va a poder hablar de democracia o si va a estar prohibido para el presidente.



Sobre sus diferencias con el INE aseguró que tienen una visión distinta, que los integrantes del organismo se han hecho “de la vista gorda ante fraudes electorales” y remitió a la posición de algunos consejeros, sin identificarlos directamente, sobre su posición de defensa y legalidad asumida en torno la elección presidencial de 2006 que él considera fraudulenta.



“Hemos tenido diferencias, pero nosotros respetamos esa institución”, concluyó.