Ellos son los ganadores de los Premios Goya 2020

"Me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo, no sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto. Pero continué, y ahora me alegro muchísimo" Pedro Almodóvar recogiendo el Goya a Mejor Guión Original #Goya2020 pic.twitter.com/pA9VP7p4h2