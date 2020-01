Conquista Billie Eilish los Grammy

Escuchar Nota

"Muchas gracias, es la primera vez que vengo a unos Grammy, nunca esperé una cosa así; crecí viéndolos. Siempre estoy bromeando y no me tomo las cosas en serio y hoy quiero decir que los admiro a todos porque crecí viéndolos", señaló Eilish al recibir uno de los premios.



"Aquí estamos juntos en la noche más especial de la música, pero para ser honesta con ustedes, todos nos sentimos tristes en este momento. América, Los Ángeles y estados Unidos y todo el mundo perdió un héroe y estamos con los corazones rotos en la casa que construyó Kobe Bryant", dijo Keys quien interpretó un tema junto a Boys II Men.

estamos todos de acuerdo que billie es INCREÍBLE pero ariana con thank u next realmente merecía ganar ese premio #GRAMMYs pic.twitter.com/NQ0QiJKWon — ari MADE IT (@Iouistooyoung) January 27, 2020

fue la máxima ganadora de la 62 entrega de losal llevarse las categorías de Artista Nueva, Mejor Álbum y Canción del Año, Mejor Álbum Vocal Pop.contemporáneo, Mejor Actuación Solista Pop y Mejor Interpretación de R&B tradicional.En medio de una ceremonia que tuvo un claroscuro al recordar al basquetbolista Kobe Bryant, quien muriera este domingo, la crema y nata de la industria de la música y la grabación estuvo presente en el Staples Center de Los Ángeles.Alicia Keys fue la anfitriona por segundo año consecutivo, quien abrió con un mensaje de condolencias a la familia de Bryant.y quien se encargó de poner el ambiente festivo fue Usher, quien realizó un homenaje a Prince.que dedicó a su padre, quien la miraba entre el público y no pudo contener el llanto.que se hizo acompañar por una filarmónica y Rosalía, quien aprovechó el escenario para cantar "Juro que" y "Malamente".es merecedora de los reconocimientos de la Academia de la Grabación, pues además estuvo acompañada al piano por su hermano Finneas., quien interpretó "Living on the Edge" y "Walk this Way"., en la voz de Khaled; legend, Ricch, Kirk Franklin, Meed Mill y YG sonó el éxito "Racks in the Middle".Always Remember Us This Way- Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKennaBring My Flowers Now - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya TuckerHard Place - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney JerkinsLover - Taylor SwiftNorman F***ing Rockwell - Jack Antonoff & Lana Del ReySomeone You Loved - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam RomanTruth Hurts - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint JohnHey, Ma - Bon Iver7 Rings - Ariana GrandeHard Place - H.E.R.Talk - KhalidOld Town Road - Lil Nas X & Billy Ray CyrusTruth Hurts - LizzoSunflower - Post Malone & Swae Leei,i - Bon IverNorman F***ing Rockwell - Lana Del ReyThank U, Next - Ariana GrandeI Used To Know Her - H.E.R.7 - Lil Nas XCuz I Love You (Deluxe) - LizzoFather Of The Bride - Vampire WeekendBlack PumasLil Nas XLizzoMaggie RogersRosalíaTank And The BangasYolaSpirit - BeyoncéBad Guy - Billie Eilish7 Rings - Ariana GrandeYou Need To Calm Down - Taylor SwiftBoyfriend - Ariana Grande & Social HouseSucker - Jonas BrothersSunflower - Post Malone & Swae LeeSeñorita - Shawn Mendes & Camila CabelloSí - Andrea BocelliLove (Deluxe Edition) - Michael BubléA Legendary Christmas - John LegendWalls - Barbra StreisandThe Lion King: The Gift - BeyoncéThank U, Next - Ariana GrandeNo. 6 Collaborations Project - Ed SheeranLover - Taylor SwiftLinked - BonoboPiece Of Your Heart - Meduza & GoodboysUnderwater - Rüfüs Du SolMidnight Hour - Skrillex & Boys Noize With Ty Dolla $ignLP5 - ApparatHi This Is Flume (Mixtape) - FlumeSolace - Rüfüs Du SolWeather - TychoAncestral Recall - Christian Scott aTunde AdjuahStar People Nation - Theo CrokerBeat Music! Beat Music! Beat Music! - Mark GuilianaElevate - LettucePretty Waste - Bones UKHistory Repeats - Brittany HowardWoman - Karen O & Danger MouseToo Bad - Rival SonsFear Inoculum - Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan, Songwriters (Tool)Give Yourself A Try - George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross Macdonald, Songwriters (The 1975)Harmony Hall - Ezra Koenig, Songwriter (Vampire Weekend)History Repeats - Brittany Howard, Songwriter (Brittany Howard)X 100PRE - Bad BunnyOasis - J Balvin & Bad BunnyIndestructible - Flor De ToloacheAlmadura - iLeVida - Luis Fonsi11:11 - MalumaMontaner - Ricardo MontanerFantasía - Sebastian YatraTiempo Al Tiempo - Luis Enrique + C4 TrioCandela - Vicente GarcíaLiteral - Juan Luis Guerra 4.40A Journey Through Cuban Music - Aymée NuviolaLove Again - Daniel Caesar & BrandyCould’ve Been - H.E.R. & Bryson TillerExactly How I Feel - Lizzo & Gucci ManeRoll Some Mo - Lucky DayeCould’ve Been - Dernst Emile Ii, David Swagg R’celious Harris, H.E.R. & Hue Soundzfire Strother, Songwriters (H.E.R. Ft. Bryson Tiller)Look At Me Now - Emily King & Jeremy Most, Songwriters (Emily King)No Guidance - Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Lewis, Noah Shebib & Teddy Walton, Songwriters (Chris Brown Ft. Drake)Roll Some Mo - David Brown, Dernst Emile Ii & Peter Lee Johnson, Songwriters (Lucky Daye)