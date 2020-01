Elogia Guzmán dueto con Juanga

Leer Nota

Ciudad de México.- La versión que Enrique Guzmán y Juan Gabriel realizaron del tema Uno de Tantos, para el disco Se Habla Español, está en camino de alcanzar el millón de vistas en el canal de YouTube del rocanrolero, por lo cual el cantante la define como una de los mejores de esta producción.



“El dueto con Juan Gabriel no tiene ma…, qué maravilla quedó muy padre. Eso ya lo tenía planeado él, yo sólo le puse la voz después de que murió, porque él ya tenía eso grabado”.



Pero Uno de Tantos no fue la única canción que el Divo de Juárez tenía preparada, sino que ya había realizado una selección de temas que fueron un éxito en la voz de Guzmán, cuya carrera abarca más de seis décadas.



“Él me tenía en un lugar muy especial, entonces ya estaba planeando hacer un álbum con canciones mías, incluso ya lo había grabado. Son cosas que te sorprenden todos los días”, dice.







Guzmán recordó que cuando él celebró sus 35 años de trayectoria, Juan Gabriel estuvo con él acompañado de Rocío Durcal, una de sus grandes intérpretes, y desde entonces hubo admiración mutua entre ellos, por eso ese disco tiene un sabor especial para el intérprete de La Plaga, y espera que en algún momento sea sacado al mercado.



“Eso es bonito y que bonito estar vivo viendo que todo eso pasa, porque él ya no está. Gustavo Farías tiene por ahí un secreto muy bien guardado, hay muchas cosas pendientes que les van a sorprender de Juan Gabriel”.



Entre los planes que Guzmán tiene para 2020 está realizar el volumen dos de Se Habla Español, por lo cual se encuentra en el proceso de elegir los temas que lo conformarán y quiénes serán los artistas invitados en esta ocasión, algo que tiene que ver con su productor Gustavo Farías en su estudio de Los Ángeles, California.