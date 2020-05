Elon Musk cambia el nombre de su bebé

Escuchar Nota

México.- El pasado 5 de mayo Elon Musk, anunció el nacimiento de su hijo con la cantante Grimes y, no solo eso, también dio a conocer que el nombre del bebé sería: X Æ A-12, tan complicado que han decido cambiarlo.



Desde que el multimillonario dijo que el bebé se llamaría X Æ A-12 los memes y las confusiones no se hicieron esperar.



El CEO de Tesla y la cantante canadiense Grimes (cuyo nombre real es Claire Boucher) explicaron el significado del nombre: la "X" corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita; "Æ" es una variación "élfica" de las iniciales "AI", que significa "amor y/o inteligencia artificial"; "A-12" es el nombre del modelo que precedió al SR-71, "nuestro avión favorito", pues la pareja, es aficionada a la aviación.



También tuvieron que aclarar cómo debía pronunciarse el nombre del pequeño Musk: "X Ash A 12". La X es solo "X" y la A-12 es solo "A 12". En inglés, eks ash ei twelv.



El nombre llamó tanto la atención que incluso una página de internet ofrece mostrar cómo sería tu nombre al estilo X Æ A-12.



Pues a pesar de todo el revuelo muchos se preguntaron si era legal registrar ese nombre según la ley de California, en donde nació el bebé, y la respuesta es no. Pero eso no detiene a los padres que insisten en un nombre original.



Grimes respondió a unos de sus seguidores en Instagram que el nombre del bebé será "X Æ A-Xii", que está ligeramente más de acuerdo con las leyes de California, que establece que los nombres propios solo se pueden deletrear usando las 26 letras del alfabeto inglés, guiones y apóstrofes.



Así, poner el número 12 en letras romanas satisface la condición de no usar un número, aunque posiblemente haga que el nombre sea aún más inusual.

Sin embargo, el carácter "Æ" todavía no está permitido, por lo que se espera que finalmente termine siendo "AE".