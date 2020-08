Elon Musk está listo para conectar tu cerebro con una computadora

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si creías que la mayor ambición de Elon Musk era lanzar cohetes y colonizar Marte tienes que conocer su proyecto Neuralink una interfaz para conectar el cerebro con la computadora y, por ejemplo, reproducir música directamente en la mente de las personas. El desarrollo que hasta ahora se ha mantenido casi como un secreto pronto realizará sus primeras pruebas públicas.



A través de Twitter Musk dio a conocer que planea revelar más detalles sobre una actualización de desarrollo prometida para Neuralink diseñada para ayudar a las personas con lesiones cerebrales graves.



En las primeras pruebas que se han realizado sobre Neuralink un robot tenía la misión de colocar electrodos en forma de hilo en lo profundo de un cerebro humano que se conectarían a una cápsula ubicada detrás de la oreja para poder transmitir señales cerebrales a través de Bluetooth, lo que permitiría a las personas controlar una computadora sin tocarla o monitorear su actividad cerebral.



Cabe señalar que si bien la compañía no ha anunciado ninguna prueba en humanos, asegura que el desarrollo ya se ha colocado en primates, y Musk dice que "un mono ha podido controlar una computadora con su cerebro".



Pero más allá de esta imagen que parece salir de una película de ciencia ficción, la intención de Neuralink es ayudar a las personas amputadas a controlar sus miembros artificiales e, incluso, restaurar la capacidad de ver, hablar y escuchar.



No se sabe exactamente cuál será el anuncio pero Musk dio a conocer que su compañía mostrará un "dispositivo Neuralink en funcionamiento" durante una transmisión web en vivo en su canal de YouTube el próximo viernes 28 de agosto a las 17 horas de la Ciudad de México.



El empresario calificó lo que veremos como "increíble" en comparación con lo que hemos visto hasta ahora. "No quiero emocionarme demasiado, pero el potencial es verdaderamente transformador para restaurar las funciones motoras y cerebrales", tuiteó a principios de este año.







¿Qué es Neuralink?



Mientras esperamos a ver qué es lo que mostrarán el próximos viernes te contamos en qué están centrados los esfuerzos de Neuralink.



La empresa fue creada por Elon Musk en 2017 con la intención de construir una interfaz cerebro-máquina con tecnología de ultra banda ancha para conectar a los humanos con la computadoras mediante chips implantados en el cerebro.



Este tipo de desarrollos ya se han planteado para casos médicos, como tratar trastornos cerebrales, como el Parkinson, la epilepsia y la depresión, o que las personas puedan controlar sus miembros artificiales u otras prótesis con solo pensarlo, es decir, tal y como si se tratara de su propio cuerpo.



Pero, por supuesto, el dueño de SpaceX también ha hablado de otros alcances como controlar dispositivos con la mente, transmitir pensamientos directamente de un cerebro a otro y hasta aumentar ciertas capacidades cognitivas, como la inteligencia y memoria.



Incluso Musk, que se ha mostrado preocupado por los alcances de la inteligencia artificial, ha dicho que a través de este desarrollo los humanos podrían estar más seguros pues al “lograr una especie de simbiosis con la inteligencia artificial y potenciar nuestros débiles cerebros trataremos de tú a tú a nuestras avanzadas tecnologías”.



Aunque para algunos parece un concepto interesante y no pueden esperar para verlo hecho realidad, para otros hay muchos debates éticos que se tienen que dar antes de que una empresa experimente el alcance de este tipo de tecnología con humanos. Además de que será necesario demostrar que la seguridad y eficacia de sus productos, lo que podría llevar décadas.



También vale la pena señalar que Neuralink no es la única que está desarrollando y probando estos sistemas. Universidades de Estados Unidos, por ejemplo, han logrado que una persona con daño pudiera volver a hablar a través de un implante cerebral. También que una persona pudiera mover los dedos de su prótesis con solo pensarlo y alguien más recuperó el movimiento de su cuerpo a través de un exoesqueleto robótico controlados con la mente.