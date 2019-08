Elon Musk propone bombardear Marte para hacerlo habitable

El director general de SpaceX, Elon Musk, ha vuelto a proponer a través de su cuenta en Twitter a “bombardear Marte” e incluso creó dos camisetas que respaldan su idea de lanzar bombas nucleares en el planeta rojo a fin de hacer su superficie habitable para los humanos.En 2015, durante una entrevista en el programa ‘The Late Show With Stephen Colbert’, el magnate ya había discutido su idea de detonar bombas nucleares sobre los polos de Marte.Según su teoría, las explosiones atómicas vaporizarían el agua atrapada actualmente en el hielo en los polos del planeta, liberando CO2 a la atmósfera y creando así un efecto invernadero en Marte, lo que podría ayudar a colonizarlo.Sin embargo, algunos científicos no están de acuerdo con la teoría de Musk. En 2018, dos investigadores exploraron la posibilidad de usar dióxido de carbono para terraformar el planeta rojo, y concluyeron que esto no sería posible con la tecnología de la que disponemos en la actualidad.