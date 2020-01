‘Ema Huevo’ le hace el feo a las revistas para caballeros

Escuchar Nota

"Tuve una llamada hace tiempo, cuando aún estaba en televisión, al aire. No hablamos de dinero porque no me atrevo ni me atrevería", dijo en entrevista para SNSerio.



La conductora regiomontana,, quien hace unos meses estuvo al borde la muerte, revela que ha recibido propuestas para posar en revistas para caballeros.En el programa en el cual estaban reunidos la actriz, Yolanda Ventura y el periodista argentino, Santiago Fourcade, se abordó el tema, en el cual Madeleyn reveló las razones por las cuales no podría hacer un desnudo,"Aparte siento que los comentarios de la gente no nos debe de importar, pero en mi caso, me ponen un comentario y yo me gancho, y es que me ponen: 'Cómo es posible que salgas con un vestidito asi, y que, ya nada más falta que salgas en... encuerada', a mi eso me pone de nervios, eso sería una razón por la cual no saldría así. Si salgo en mis fotos, ahí en Instagram... salía medio sensual, pero, así que salga en puro... así con las estrellitas como dices tú, no", expresó.