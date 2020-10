Emanuel Navarrete levanta cinturón al consagrarse Campeón del Mundo Pluma

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Emanuel Navarrete se volvió a consagrar Campeón del Mundo Pluma OMB, luego de superar a un complicado Rubén Villa. El mexicano dejó más dudas que certezas ante un retador que no se dejó golpear, pero que no conectó.



Navarrete se consagró campeón del Mundo Pluma OMB luego de que los jueces marcaron un doble 115-111 y 114-112. “El Vaquero” vuelve a estar en lo alto del boxeo, pero con varias preguntas a responder.



“El Vaquero” logró en los primeros cinco asaltos conseguir una diferencia a favor de él ya que pudo en dos cruces, primer y segundo round, para mandar a la lona al estadunidense, que en las ambas caídas siempre se recuperó de la mejor manera.



Sin embargo, Villa expuso las fallas que tiene Navarrete al momento de atacar, las cuales se traducen en la falta de criterio para lanzar un golpe. Lamentablemente el Vaquero, a pesar de haber logrado una pequeña ventaja, no supo conectar a un rival que sabe moverse para los costados y que usa bien el jab, combinado con el directo, para mantener la distancia.



A pesar de esto, el zurdo de California no conectó golpes contundentes fuertes, ni siquiera, como en otras oportunidades, el uno-dos. Por su parte, Navarrete, con ir al frente y atacar inclinó la balanza más a su favor porque el rival no hizo daño.