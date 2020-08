Embajada rusa recibe 30 solicitudes de mexicanos por día para vacuna contra Covid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Diariamente la embajada de Rusia recibe alrededor de 30 solicitudes de mexicanos de diversos sectores de la población, incluidos estudiantes y académicos, como voluntarios para participar en la fase 3 de la vacuna contra el covid-19 denominada Sputnik V, de la cual la Federación Rusa donará 2 mil dosis a México.



En su cuenta de Twitter @EmbRusiaMexico, el embajador Víctor Koronelli explicó cuál ha sido la reacción de los mexicanos sobre este insumo médico, y celebró que diariamente reciban saludos de la población por el éxito científico logrado por su país.



“México sí mostró gran interés en participar en esta tercera fase de los ensayos. Nosotros hablamos sobre eso con el señor secretario (Marcelo) Ebrard la semana pasada, y por el momento la parte rusa ofreció a México participar en esta tercera fase”, indicó Koronelli en entrevista televisiva, que también difundió en la cuenta de Twitter de la embajada.



Aclaró que diariamente en la embajada rusa reciben cartas de ciudadanos mexicanos que se ofrecen como voluntarios en los ensayos, pero aclaró que la sede diplomática no forma parte del estatus de los voluntarios, porque no es su responsabilidad sino de los organismos mexicanos correspondientes.







“Se va a importar esta vacuna en grandes cantidades, pero yo entiendo que para participar en los ensayos hay que cumplir cierto protocolo. Por ejemplo, acá debe dar visto bueno la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, bueno, obviamente eso no depende de nosotros, eso depende de la parte mexicana, y por eso, bueno, estamos en eso”, señaló en la entrevista televisiva.



Respecto de la importancia para Rusia de que México realice un acuerdo para la fase 3 de la Sputnik V, destacó que, en el caso de América Latina, Brasil también ha mostrado interés en que se le suministre para el ensayo, pero igualmente otros países, aunque no aclaró cuáles.



“Igual, aprovechando, yo quiero decir que nosotros, mi país, tiene en Nicaragua una empresa mixta, una empresa farmacológica que produce diferentes, varios tipos de vacunas y medicamentos, y nosotros estudiamos la posibilidad de producir después, de tener todos los ensayos, de producir en esa empresa mixta en Nicaragua, que se llama Mechnikov.



“Yo creo que próximamente vamos a realizar de manera eficaz la última tercera fase de estos ensayos y, aprovechando, igual quisiera agradecer a los mexicanos que nos mandan diariamente saludos, saludos por este éxito científico que logró mi país”, apuntó.



De igual manera, resaltó que el tema de la vacuna se sigue desarrollando bien en Rusia y, según las estimaciones, para finales de este año producirá hasta 2 millones de dosis.



“En el caso nuestro, los derechos exclusivos para exportar vacuna y para producirla en el exterior tiene fondo ruso de inversiones directas. Es un fondo soberano, es decir, estatal, y nosotros con apoyo de nuestra embajada ya armamos la conexión directa entre el gobierno mexicano y este fondo ruso soberano de inversión directa.







“Pero como entiendo yo que llegue la vacuna a México y la parte rusa de este fondo de inversión directa, ya ofreció a México de manera gratuita suministrar dos mil dosis para ensayos, pruebas, y la parte mexicana va a decidir”, apuntó.



De acuerdo con una encuesta elaborada por el diario El Financiero, 66% de los mexicanos encuestados prefieren la vacuna Sputnik V como mecanismo para contener la pandemia de covid-19 y están dispuestos a permitir que el Instituto Gamaleya, que realiza este ensayo, experimente en ellos.



Hasta el momento, la Sputnik V es la única vacuna registrada en el mundo, colocándola en el primer lugar sobre las producidas por Estados Unidos y Reino Unido, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, en colaboración con el gobierno de Argentina.



En ese sentido, el vocero de la Comisión de Expertos de Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Baruch Díaz Ramírez, explicó a diversos medios de comunicación que la selección de países para realizar el estudio de fase 3 se basó en tres criterios: el país debía tener un alto nivel de transmisión comunitaria, la infraestructura necesaria para realizar la fármaco-vigilancia y contar con la capacidad de reclutar a los voluntarios.



Las características de los voluntarios, añadió, son dos: sanos y vulnerables. Todos deberán comprometerse a asumir el riesgo del estudio de la fase 3, como exponerse al virus SARS-CoV2, causante del covid-19; en el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni tampoco pretender estarlo, o que se les suministre un placebo sin su previo conocimiento.



El pasado jueves 20, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se refirió a las 2 mil dosis de Sputnik V que se aplicarían en México.



“Ayer lo que se logró fue que se ofreció a México (en la reunión con el embajador de Rusia en el país, Víctor K. Koronelli) tener cuando menos 2 mil dosis de la vacuna para hacer su protocolo, empezarla a probar en México, lo cual es muy buena noticia”, subrayó el canciller.



“De modo que ya tendríamos acuerdos con China, que desarrolla la fase 3 de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos, con Francia, obviamente con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford, y ahora Rusia. El objetivo estratégico es que tengamos todas y que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma”, abundó tras participar, junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, en el evento “Juntos por la Salud”, de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).