Embarazadas y con cáncer: mujeres doblemente vulnerables ante el Covid-19

“Es un equipo que intenta salvar dos vidas al mismo tiempo”, dice Cabrera García, quien se dedica a esta tarea desde 2016, cuando se inauguró la Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas durante el Embarazo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), única en el país.

“Si ya de por sí un embarazo con Covid, más un embarazo de alto riesgo, es algo que da miedo, ahora el embarazo, más cáncer, más quimioterapia... No, bueno, hace temblar a cualquiera”, reconoce el médico. En entrevista, cuenta que en 2020 en la clínica atendieron a 12 mujeres, la mitad del promedio que recibían en años anteriores; de ellas, al menos siete fueron positivas a SARS-CoV-2.

“El año pasado, desde julio, el indicador se movió de manera drástica y el principal causante de muerte materna es el Covid”, señala.

“Es impresionante, nunca imaginé que nos tocaran varios problemas al mismo tiempo, tanto Covid como embarazo de alto riesgo y cáncer durante el embarazo. Es impresionante todo a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días, se complicaron toda la vía y los algoritmos que teníamos para las mujeres embarazadas con cáncer, se hicieron más complejos con lo de Covid, porque aparte están como la causa más importante de muerte materna actualmente en México”, sostiene Cabrera García.



"Esto de la pandemia es un terror. Ya hemos tenido mujeres embarazadas, con cáncer, con Covid, con quimioterapia. Las hemos tenido en terapia intensiva, por eso nos da una alegría inmensa poder decir que hemos podido sacarlas adelante”.

“Es juntar a todos ellos para orquestar y armonizar qué cosas debe hacer cada uno en cada momento”, explica. De lo contrario, se genera un “caos” y un “penar” para las pacientes, ya que una mala atención puede provocar que aborten.



"El Covid nos vino a dejar claro que no existe ningún grupo multidisciplinario que se abocara a la atención completa de mujeres embarazadas con cáncer en México”.

“Me voy a la cama pensando que debe haber una mujer embarazada con cáncer y no lo sabemos, o la están abortando o le están dando una consejería donde le dicen que el niño va a salir con tres ojos, completamente una cuestión de falta de conocimiento científico en este rubro”, señala el especialista.

“El chiste es que tengan certeza de que aquí van a ser recibidas y que van a ser atendidas con el protocolo probado de más de 20 especialistas, y que entre todos elaboran el plan de trabajo para cada una de las pacientes según sea su necesidad”, asegura Benavides, quien explica que desde la fundación buscan ser un vehículo para hacer llegar a las pacientes todo lo que necesitan, “con el objetivo final de que salven su vida y puedan convertirse en mamás”.



"Es una sensación tan distinta a ver solo la enfermedad o el riesgo o el posible camino a la muerte; cuando las ves embarazadas y con ganas de tener a sus bebés, y haciendo todo lo que tienen que hacer, es una energía muy poderosa de dar vida”.

