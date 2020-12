Embarga Navidad a los Pilots y lanzan tema alusivo a la época

Escuchar Nota

CDMX-. Este año la Navidad no será la misma gracias a la pandemia por Covid-19. Sin embargo, para hacer un poco más llevadera la cuarentena en esta época en la que arbolitos decorados con esferas y tradicionales luces de colores inundan los hogares, Twenty One Pilots acaba de estrenar Christmas Saves the Year, su primera canción sobre esta festividad.



“Una pieza navideña original de Twenty One Pilots escrita y grabada en el estudio casero de Tyler. De nosotros para ustedes, Feliz Navidad”, escribió en sus redes sociales el dúo estadunidense integrado por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun.







Este nuevo tema versa sobre el optimismo de ver a la Navidad como una salvación en medio de tanto caos después de un año tan complicado. Además, aunque no hay un video oficial de la canción, el metraje muestra imágenes de Santa Claus y sus renos, árboles de Navidad, fogatas, nieve y fotografías de Tyler y Josh de pequeños.



“Porque todos volverán a casa este año, incluso si el mundo se está derrumbando (...) Tenlo por seguro: la Navidad salva el año”, dice Twenty One Pilots en Christmas Saves the Year.



Este martes, Joseph participó en un torneo benéfico de Fortnite transmitido en vivo en Twitch en el canal oficial del dúo. En cuanto a Dun, hace un mes se unió a Matt McGuire de Chainsmokers para realizar un video de 20 minutos en el que tocaron la batería de piezas como Faint de Linkin Park y That's what You Get de Paramore.