Embargan estadio de Dorados

Culiacán, Sinaloa.- El Estadio Banorte, propiedad del Club Dorados que milita en el Ascenso MX, fue embargado esta tarde, por diversos adeudos con el SAT.



Un grupo de trabajadores sacó muebles, utilería y ropa de la marca deportiva que patrocina al club para llevársela en camiones.



Dorados recibe este miércoles a Juárez FC en partido correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Copa MX.



El inmueble también habría sido confiscado, por lo cual no sabe qué sucederá con este encuentro.



Extraoficialmente se reportó que jugadores y cuerpo técnico, encabezado por David Patiño, no cobran desde hace dos meses, pues la directiva no ha podido cumplirles en tiempo y forma.



Ninguno de estos incidentes ha sido reportado ante la Liga de Ascenso ni tampoco con la Comisión de Controversias o la Asociación de Futbolistas.



Hace 15 días, Dorados eliminó a Chivas de la Copa MX, y en el certamen liguero son penúltimos con dos derrotas y un empate; junto con Cafetaleros son los únicos que no conocen la victoria.



El Club no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema y se espera que en las próximas horas, la Liga de Ascenso dé a conocer si el partido se jugará en otra sede.