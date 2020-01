‘Embargo a Aguayo debilita a Poder Judicial’, dice Clouthier en Saltillo

Escuchar Nota

"Esta circunstancia no solamente debilita a la democracia, debilita a la libertad de expresión y también debilita al Poder Judicial".



"No creo que el señor Moreira tenga daño moral, creo que el daño moral él se lo hizo, y no solamente moral, al pueblo de México".



"Uno de los ámbitos que ha sido hasta hoy uno de los más difíciles de abrirse (a la transparencia), ha sido el Poder Judicial, y no en vano tenemos hoy una circunstancia tan triste como la que estamos padeciendo con la noticia que hoy amanece el País, de que Sergio Aguayo requiere juntar y pagar 10 millones de pesos, por haber puesto en un escrito que un ex Gobernador aquí, de ustedes que tenía un tufo a corrupción", dijo Clouthier.



La autorización de un juez civil de la Ciudad de México para embargar propiedades dedebilitan a la democracia, a la libertad de expresión y al propio Poder Judicial,De visita en Saltillo para hablar de transparencia en las instituciones públicas, la diputada por Morena afirmó que no existe daño moral hacia el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sino al contrario.Quien fue coordinadora de campaña del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que por mencionar en una columna que Humberto Moreira tiene un "hedor a corrupción", hoy Sergio Aguayo deba pagar 10 millones de pesos al ex Gobernador, quien heredó a Coahuila una mega deuda por casi 36 mil millones de pesos., la charla "Transparencia en la Era 4T", invitada por el ciputado federal por Saltillo, Diego del Bosque.