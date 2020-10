Embargó SAT cuentas bancarias y marca a Interjet: CTM

Escuchar Nota

Ciudad de México. La Sección 15 del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que representa a empleados de Interjet, señaló que en febrero de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), embargó a la empresa “cuentas bancarias, la marca, refacciones, oficinas” así como "bienes de la familia Alemán".



En un comunicado, les informó la situación en la que se encuentra la aerolínea. “Desde hace un par de años, Interjet realizó compromisos de pago de impuestos y derechos atrasados con el SAT y derivado de la gigantesca caída de demanda que sufrió la aviación por la pandemia, no ha podido cumplir con el pago del ejercicio 2019 hacia atrás. Por lo que respecta al año 2020, todos los impuestos están cubiertos en tiempo y forma”.



Indicó que el próximo 29 de octubre tienen una nueva audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), de ahí decidirán si posponen la huelga programada para este viernes, para que la empresa tenga más tiempo de negociar con las autoridades tributarias, llevarla a cabo o rescindir la relación laboral por falta del pago de salarios desde hace dos meses.







“La organización sindical continúa con el proceso legal ante las autoridades laborales, con el único objetivo de garantizar los derechos de ustedes, informándoles que se ha insistido ante la JFCyA la situación tan compleja por la que atraviesan todos los trabajadores y se ha exigido a los representantes de la empresa el puntual cumplimiento de sus obligaciones laborales, buscando el apoyo de las autoridades para que se paguen los salarios”.



Agregó que Alejando del Valle, inversionista de Interjet, les comentó “que cuenta con una empresa que le suministra desde hace tiempo, implementos médicos al sector salud, y propone a la autoridad, que la venta de sus productos no se lo paguen a la empresa, que mejor deposite el recurso al SAT y así se pague el total de la deuda y se levante el embargo. Esta acción permitiría que se pagaran los impuestos y se terminara la intervención a la caja por parte del SAT, levantando el embargo generando inmediatamente la inyección de dinero de los fondos de inversión, con lo que se preservaría la fuente de empleo y se liquidarían los salarios atrasados de ya casi dos meses a todos los trabajadores, e inclusive, a los proveedores que también han tenido paciencia para esperar”.



“Del Valle solicita a ustedes que tengan fe, que continúa negociando con las autoridades para que aprueben la solución, y, por el momento, no cuentan con la liquidez necesaria para afrontar todos los compromisos sin el apoyo de fondos de inversión. La liquidez de la empresa actual solo alcanza para sostener la operación y no dejar de volar para mantener la concesión” añadió el sindicato.