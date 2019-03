Embiste a ciclista

Un joven fue impactado por una camioneta cuando transitaba a bordo de su bicicleta en las calles de la colonia República, dejándole solamente el susto, ya que no fue necesario su traslado a un hospital.Los hechos ocurrieron a la 13:20 horas en la calle Sierra Mojada y el cruce con González Lobo, cuando el ciclista transitaba de oriente a poniente y se proyectó contra la camioneta que iba de norte a sur.La unidad Chevrolet con placas FB 69030 no respetó el señalamiento vial que le marcaba el alto y el ciclista, confiado en su paso libre, no se imaginó que el vehículo se pasaría sin precaución. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria, sin requerir el traslado a un nosocomio, ya que el joven se negó al no tener fuertes lesiones.