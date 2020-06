Embiste a motociclista

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un aparatoso percance ocurrió la madrugada del miércoles en de la Zona Centro, en el que se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta.



Los hechos se presentaron a las 2:00 horas cuando el operador de un automóvil Chevrolet Cavalier, sin matrícula, intentó incorporarse a la calle Melchor Múzquiz desde Ignacio Allende, sin tomar las precauciones pertinentes.



El operador del sedán no se percató de que se aproximaba un motociclista, a quien le quitó el derecho de paso, provocando que el vehículo ligero se impactara contra el responsable.



Tras el choque, el motociclista fue proyectado algunos metros, mientras que quien ocasionó el incidente detuvo su marcha para tratar de auxiliar al joven lesionado.







No presenta lesiones graves



Elementos municipales que patrullaban el primer cuadro de la ciudad se aproximaron para tomar conocimiento del percance, y rápidamente solicitaron la presencia del personal médico.



El joven, quien fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, fue trasladado a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde a los pocos minutos de su ingreso fue dado de alta al no presentar lesiones graves.



Los uniformados tomaban la declaración del señalado como responsable, quien mencionó haberse distraído al volante al momento de ingresar intempestivamente a la calle donde ocurrió el accidente.