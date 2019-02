Embiste camión a un motociclista

El chofer de un camión de una empresa ferretera acabó arrollando a un motociclista cuando circulaba por el bulevar Otilio González cuando ambos vehículos intentaron dar vuelta en la colonia Lomas de Zapalinamé.El percance se registró a las 13:15 horas sobre el bulevar Otilio González y el cruce con la calle 27 del sector en mención, cuando Ignacio Contreras transitaba de poniente a oriente y en un costado iba un camión el cual dio vuelta hacia el sur, siendo el momento en el que aventó al motociclista.El conductor del camión, identificado como Valentín Pineda, argumentó que no logró ver a Ignacio y dio la vuelta confiado, y fue hasta que escuchó el golpe y que los comerciantes del sector le señalaron lo que ocurría.A pesar de que el motociclista cayó al asfalto no presentó lesiones y no requirió traslado a un hospital, siendo el saldo solamente daños materiales para la motocicleta, que terminó sin un espejo lateral.En el lugar los implicados lograron llegar a un acuerdo con las aseguradoras, y las autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos para proceder con el levantamiento de las unidades.