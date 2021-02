Emboca saltillense Claudio Chapa primer hoyo en uno

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Siguen las buenas noticias en el Club Campestre Saltillo. Ayer Claudio Chapa hizo la proeza que todo golfista desea en su carrera: embocar de un golpe la bola.



Este es el primer hole in one del año dentro de este centro privado al norte de Saltillo, cayendo en esta ocasión en el hoyo cuatro.



Chapa, durante esta ronda utilizó un palo Hyd 3, para darle a la pelota duro y que esta viajara por 174 yardas sin que nada la detuviera y entrada de un golpe en el agujero del green.



Por su parte, en el Club Campestre Lourdes, al sur de la ciudad, se realizó el primer torneo de este 2021, el cual se denominó Padres e Hijos.



Fue una competencia justa y ardua, en donde se premió a los mejores, así como un hole in one logrado por el invitado Héctor Alejandro González en el hoyo 17, con una distancia de 115 yardas.