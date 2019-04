Emilia Clarke le contó el final de Game of Thrones a su madre

A unas semanas del estreno de Game of Thrones, los fans se encuentran ansiosos por saber qué es lo que sucederá en la temporada final de la serie, por lo que los productores han hecho firmar algunos contratos de confidencialidad, para evitar la filtración de algún detalles, sin embargo Emilia Clarke ya reveló algunos detalles acerca de la serie.La actriz, durante una entrevista en el programa de televisión Good Morning América, confesó que reveló a su mamá el destino de los personajes en la última temporada de la serie."Debo ser honesta, lo hice. No tenía que hacerlo, pero le conté a mi mamá. Lo bueno es que ella es una caja fuerte, porque ya se le olvidó", dijo la actriz.Clarke se dio cuenta que su mamá no recordaba lo que le había dicho, debido a que al tratar de recordarle que ya se lo había dicho, no supo contestarle."Si se queda dormida en un avión, me da miedo que lo diga entre sueños", confesó la actriz entre risas.La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril en HBO.