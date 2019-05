Emilia Clarke sorprende en juego de basquetbol

Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, causó sensación en un juego de basquetbol entre Houston Rockets y los Golden State Warrios.En un video publicado en la cuenta oficial de los Rockets, se puede ver cómo las mascota camina tranquilamente a un costado de la cancha y se sorprende a ver a la actriz, quien tampoco pudo ocultar su emoción.La botarga mostró sus respetos haciendo una reverencia, esto debido a que su personaje en Game of Thrones es reina de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros Hombres, señora de los Siete Reinos, Protectora del Reino, Khaleesi del Gran Mar de Hierba, Princesa de Rocadragón y Reina de Meereen.Éste domingo se transmitirá el octavo capítulo de Game of Thrones, cuya duración será de 80 minutos y ya se liberaron las primeras imágenes de la batalla que acontecerá.