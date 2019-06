Emiliano Salinas sí era parte de secta NXIVM, revela testigo

Mi postura frente a las notas de los últimos días. pic.twitter.com/HMFia660Tm — Emiliano Salinas (@salinasemiliano) 24 de mayo de 2019

Nicole, una testigo protegida, reveló que Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, influyó para que ella se acercara a los cursos vinculados con la secta NXIVM, vinculada con el tráfico y explotación sexual de mujeres.En el juicio que lleva Keith Raniere, fundador del grupo NXIVM, en Estados Unidos, la mujer de 31 años contó que se hizo amiga de Emiliano Salinas en agosto de 2015, en un retiro vinculado al culto.Nicole, una actriz originaria de California, declaró que el hijo de Salinas de Gortari se ganó su confianza por ser parte de “una familia muy respetable, bien educada. Éramos buenos amigos”, lo que le hizo creer que la organización era seria.De acuerdo con el portal Político.mx, a actriz se preocupó cuando se percató de que se idolatraba al fundador de NXIVM, sin embargo, se tranquilizó cuando el esposo de Ludwika Paleta le dijo que “‘Keith (Raniere) no quiere eso. La gente proyecta sus ideas en él. La gente quiere creer en algo más. Eso sucede. No hay necesidad de preocuparse’”.Cabe destacar que la Fiscalía de Estados Unidos vinculó a Emiliano Salinas con Keith Raniere, líder de la secta NXIM, sin embargo, no enfrenta ningún cargo, además, él mismo rechazó tal señalamiento en un comunicado.“Cuando a principios de 2018, una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM, esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché”, reveló el hijo del ex mandatario y añadió que ha sido promotor del respeto a la libertad y a los derechos humanos.