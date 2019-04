Emiliano Zapata vive porque fue incorruptible: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno buscará la transformación del país por la vía pacífica, sin la violencia, por lo que no auspiciará que los opositores a su administración pierdan la vida, como ocurrió en otros momentos de la historia del país.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde fue presentada la estampilla postal conmemorativa por los 100 años de la muerte del llamado “Caudillo del Sur”, López Obrador aseveró que el líder revolucionario vive porque fue incorruptible y el dirigente campesino más leal en la defensa de los derechos del pueblo.Respecto a los señalamientos del nieto de Emiliano Zapata, en el sentido de que el mandatario federal les ha fallado y no ha cumplido sus promesas y por lo mismo no lo acompañarán en la conmemoración del 100 aniversario luctuoso del líder revolucionario, López Obrador indicó que “cada quien es libre de expresar lo que siente”.Al recordar a Zapata por el 100 aniversario luctuoso de su asesinato, anunció que este día acudirá a un acto conmemorativo en Morelos, e hizo un reconocimiento a este líder social a quien comparó con los grandes héroes de la historia de México en sus diferentes etapas, como Miguel Hidalgo.En este marco también se dio a conocer que la imagen de Emiliano Zapata Salazar estará en una edición especial del boleto de Metro de la Ciudad de México, en timbres de correo y en un boleto de Lotería Nacional.