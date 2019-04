Emiliano Zapata ya es una marca comercial

Emiliano Zapata ya es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).De acuerdo con el registro en la instancia, la solicitud concedida el 22 de febrero de este año y cuyo expediente es el 2127677, fue de tipo nominativa, es decir, a partir de una palabra o conjunto de palabras.Lo anterior significa que sólo el nombre del "caudillo del sur" será el que podrá utilizarse en distintos productos, no así su imagen."En virtud de este contrato el Licenciante proporcionará al Licenciatario el uso de las marcas de su propiedad, mismas que se enlistan a continuación: clase 25, clase 32, clase 33 y clase 42", se afirma en la cláusula 1 del expediente.La clase de registro tipo 25 se refiere a vestidos, calzado y sombrerería.La clase 32 es un tipo de registro que engloba aguas minerales y gaseosas; bebidas no alcohólicas; cervezas; zumos de frutas; siropes y preparaciones para bebidas.En tanto, la clase 33 se refiere a bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas.Mientras, la clase 41 se refiere a productos de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.Fue suscrito por Fundación Zapata, y los Herederos de la Revolución A. C. presidida por Edgar Castro Zapata, bisnieto del revolucionario.