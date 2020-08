Emilio ‘L’ no firmará hoy su libertad condicional

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio "L", no acudió a la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, dónde tenía que firmar los días primero y quince de cada mes, de acuerdo con la medida impuesta por el juez Juan Carlos Ramírez Benítez.



De acuerdo con el mandato judicial de la audiencia relativa a la causa penal 261/2016, se debió atender la medida cautelar de acudir a firmar su libertad condicional a los juzgados Federales del reclusorio Norte.



Sin embargo, por la pandemia que se vive actualmente los juzgados Federales y la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, están trabajando sobre citas que hayan sido pactadas con anterioridad.



Esto quiere decir, que será hasta el próximo lunes 3 de agosto, cuando el exdirector de Pemex tenga que realizar la firma en el libro de medidas cautelares, para que no pierda su beneficio de libertad condicional.



Cabe recordar que Emilio "L" fue dado de alta aproximadamente a las 02:00 de la madrugada de este sábado, tras la instalación de brazalete electrónico, por lo que no fue posible hacer la cita con anterioridad.



Su abogado Alejandro Rojas, junto con el Ministerio Público Federal, acompañado de trabajadores de la empresa privada que rentó el brazalete electrónico, llegaron la noche del viernes a instalar el dispositivo para poder salir del hospital.



Con una decena de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio "L" fue trasladado en una camioneta blanca con rumbo desconocido de acuerdo con funcionarios de la dependencia.