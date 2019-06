Emilio Lozoya analiza si comparece ante juez

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, permanece en México y evalúa si comparece o no ante un juzgado del Reclusorio Oriente, informó su abogado Javier Coello.'Vamos a valorar si Emilio comparece o no ante el juez, no nos vaya a pasar lo que a Guillermo Padrés' declaró Coello al espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva.Aunque Lozoya logró una suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito, debe comparecer en un lapso de tres días hábiles, ante la autoridad judicial que emitió la orden de su captura.Al respecto, Javier Coello aclaró que no les ha llegado la orden de la suspensión definitiva.'Tenemos que valorar, porque ya compareció por escrito ante el juez que reclama la orden de aprehensión, pidiendo que nos diera vista a los registros de la carpeta de investigación y conocer cuáles son las pruebas que tiene la fiscalía para acusar a Emilio Lozoya' argumentó.En tanto, la Fiscalía General de la República informó que sobre la suspensión definitiva que obtuvo Lozoya, también está obligado a presentarse personal y periódicamente ante el Juzgado de Amparo, los días lunes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, para que firme en el sistema de control SISE-CB.Además debe dar una garantía por 500 mil pesos para el cumplimiento de las obligaciones que se le han establecido.