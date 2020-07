Emilio Lozoya llega a México para enfrentar la justicia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, llegó a México para enfrentar a la justicia, tras ser trasladado desde España por una aeronave de la Fiscalía General de la República (FGR).



En punto de las 00:43 de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el avión Bombardier Challenger 605.



La aeronave carreteo hasta la plataforma de hangar del organismo autónomo, en donde el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) será sometido a un examen médico, para verificar las condiciones en las que regresa del viaje de más de 13 horas.



A las 21:22 horas llegaron al hangar, funcionarios y peritos de la FGR, para realizar esta diligencia, previa a su traslado al Reclusorio Preventivo Norte, a dónde se espera sea trasladado.







Esto se logró luego de que la Sala Penal de dicho tribunal notificó el pasado 10 de julio a la Interpol el auto de extradición voluntaria, por lo que esta agencia es la que traslada al exdirectivo entre 2012 y 2016 acusado por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.





Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en una zona exclusiva de Málaga, al sur de España, y desde ese momento se le tuvo en prisión domiciliaria mientras el Gobierno de México alistaba la solicitud de extradición, misma que el sospechoso aceptó voluntariamente hace unos días.



El exfuncionario es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasiñela Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en el gobierno pasado; además, solicitó apoyo a esta firma en la campaña presidencial del PRI en 2012.





Asimismo, el ex colaborador del expresidente, Enrique Peña Nieto, también es señalado por su presunta responsabilidad en 2013 de la compra-venta de la Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) lo que causó un quebranto a Pemex.



Cabe mencionar que el presidente de la empresa Altos Hornos de México, Alejandro Ancira, fue el vendedor en dicha operación y también es éste reclamado por la justicia mexicana.







Colaboración con autoridades



El pasado 7 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Lozoya colaborará con las autoridades mexicanas para saber el paradero de al menos 200 millones de dólares otorgados en los sobornos de la empresa petrolera Odebrecht a funcionarios mexicanos el sexenio pasado, información por la cual el ex director de Pemex alcanzará beneficios al momento de ser sentenciado.