Emilio Lozoya movió en sobornos alrededor de 120 mdd

“Según el delator (Meneses Weyll), Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding para recibir las transferencias. En 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y desde esa posición negoció otros 6 millones de dólares en sobornos”.

“Lozoya es accionista de Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, quien recibió entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, transferencias internacionales por 204 mil pesos y 1.7 millones de dólares”.

Lozoya tuvo nexos con empresas comodesde 2010 cuando, pero continuaron los movimientos de las empresas a su alrededor hasta 2014, donde fue director de Pemex hasta 2016. MILENIO tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprendenLos montos denunciados son por depósitos de 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares, respectivamente.También identificó que por lo menos están involucradasubicadas en paraísos fiscales.De eso solo una mínima parte tiene un vínculo claro con las cuentas de Emilio Lozoya, su esposay su empresaentre 2015 y 2018, que suman un millón 700 mil dólares y 54 millones de pesos, que la UIF califica de “procedencia dudosa”.Además, detectó vínculos entre funcionarios de Pemex con, que también son accionistas de la empresa Yacani, al igual que Eckes, así como de Grupo Interamericano de Financiamiento, donde Lozoya aparece como accionista.También identificó a Lozoya como posible accionista de; el dinero fue utilizado para comprar un inmueble.Más tarde se hicieron; en la trama también aparece, de la que Lozoya fue consejero independiente; de OHL recibió en EU transferencias por 1.5 millones de pesos en 2012.El gobierno identificóEn una de las cuentas se detectó un envío de Altos Hornos el 1 de noviembre de 2012, aunque “se desconoce la cantidad, pero fue en diversas divisas”.Sobre Altos Hornos, la UIF identificó tres transferencias internacionales por, una firma offshore identificada como la que pagaba los sobornos de Odebrecht.Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la cuenta de la empresa Zecapan, que la UIF no identificó, pero que, “según tres ex directores de Odebrecht, pertenecía a Lozoya”.De acuerdo con la información obtenida por la UIF de una nota periodística, “en agosto de 2017,aseguró ante la justicia brasileña que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya y le solicitó 5 millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz.Lozoya es identificado por la UIF como posible accionista de Tochos Holding, a su vez TMF Services es firmante de la cuenta de GONET e informa que la beneficiaria de Tochos Holding es Gilda Susana Lozoya Austin y también solicita transferir el saldo dea la cuenta de Tochos Holding.entre los que se encuentran Rodrigo Arteaga, secretario particular del director; Eleazar Gómez, director de Pemex Cogeneración y Servicios; Édgar Torres, director de Pemex Fertilizantes; Emilio Lozoya, director de Pemex; Carlos Roa, coordinador de asesores, y Élfego Sánchez, gerente de Programación y Coordinación Operativa.Mientras la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, presentó declaraciones fiscales en ceros en 2014 y 2016, y 2017 ingresos porLa conclusión de la UIF es que “por lo anteriormente expuesto, se concluye que”, pues de febrero 2015 a octubre de 2018, el monto asciende a 54.2 millones de pesos y 1.7 millones de dólares.