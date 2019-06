Emilio Lozoya y Mario Marín van a ser detenidos: AMLO

En su conferencia de prensa de hoy martes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin “pueden evadir la acción de la justicia durante algún tiempo, pero van a ser detenidos, porque las autoridades encargadas tienen que aplicarse y hacer su tarea”.Recalcó que su gobierno no permite la corrupción ni la impunidad y que, los casos de Lozoya y Marín, prófugos de la justicia, están siendo atendidos.Agregó que “si están prófugos, las autoridades competentes van a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General de la República (FGR)”.López Obrador aclaró que “no pueden decir que, no los detienen porque nosotros los protegemos, eso no, eso es una mentira. Yo no tengo el problema de conciencia ni en este ni en otros casos, porque no protejo a nadie”.Enfatizó: “Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y no se van autorizar negocios ilícitos desde la Presidencia de la república y eso se está cumpliendo (…) No protejo a nadie, cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger”.