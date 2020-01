Eminem causa polémica con rimas sobre atentado en concierto de Ariana

Escuchar Nota

El músico estadounidenseque, bajo el título "Music To Be Murdered By", ha empezado a suscitar polémica por uno de sus versos relacionado con el terrorismo., como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande", rapea en el tema "Unaccommodating",, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017.Se trata dely mató a 22 personas, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años.Esta, tras su participación en 2018 en una batalla de improvisación freestyle "sin límites", que provocó la reacción airada de la madre de uno los adolescentes fallecidos en el atentado.Además de Abedi, el catálogo de personajes funestos aludidos en los versos del álbum incluye a Charles Manson, Richard Ramírez (bautizado en los años 80 como "El acosador nocturno" tras matar a 14 personas en Los Angeles) y Albert DeSalvo (alias "El estrangulador de Boston", que asesinó a 13 mujeres)."Music To Be Murdered By" (Universal Music), el u, toma el relevo en el mercado a "Kamikaze" (2018), que también fue lanzado por sorpresa y está concebido desde su misma portada como un homenaje al cineasta Alfred Hitchcok ("El maestro, el tío Alfred!", ha ratificado en redes sociales).Producido por Dr. Dre,y coincidiendo con su publicación, Eminem ha lanzado el vídeo de uno de los temas incluidos, "Darkness".