Eminem lanza nuevo sencillo donde critica a la gente que se niega a usar cubrebocas

Me and Moon Man @KidCudi got something coming tonight! pic.twitter.com/qESgJbdYLK — Marshall Mathers (@Eminem) July 9, 2020

“Un montón de imbéciles en la oficina. La mitad de nosotros caminando como en un apocalipsis zombie. La otra mitad simplemente está enojada y no quiere usar una mascarilla y se están burlando. Y así es como terminas atrapando a los enfermos. Acabo de usar la misma cesta que tú para hacer las compras. Ahora estoy en un maldito ataúd por tu tos”, dice en un fragmento de la canción.

El rapero. En los últimos meses, anunció que celebraría virtualmente el. Ahora, el intérprete deanunció el lanzamiento The Adventures Of Moon Man & Slim Shady , junto a. La primera colaboración de estos dos grandes raperos, se puede apreciar una crítica social enfocada en diferentes temas de actualidad, como la pandemia por el coronavirus y el asesinato de George Floyd a manos de un policía.En el videoclip animado del temaaparecen los raperos como superhéroes y con los mensajes sobreimpresos para que se resalte cada una de las palabras.Se pude escuchar que. En la canción se puede oír la critica que les hace a las personas que en la actualidad se relacionan socialmente sin hacer uso de la mascarilla.El cantante dese pregunta sobre, haciendo una referencia aly pideantes de relatar la brutal muerte de Floyd:. Pero no puedo respirar cuando estás encima de mí. Tu maldita rodilla está en mi arteria carótida”.Unas semanas antes del inicio de la pandemia,, el cual cuenta con 20 pistas musicales con colaboraciones de, el difunto Juice WRLD, Q-Tip, Anderon. Paak, Don Toliver y Black Thought.