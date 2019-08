Emir Pabón, listo para dar el sí

Ciudad de México.- A fin de año, Emir Pabón y Stefanía de Aranda llegarán, por fin, al altar.



Luego de año y medio de romance, así como diferentes reprogramaciones de fecha para el enlace matrimonial, la pareja confirmó que sellará su amor legal y religiosamente en diciembre.



“Estamos cuadrando las cosas para que sea ya este fin de año o, a lo mucho, los primeros meses de 2020. Sí será pronto, porque los meses se están yendo súper rápido.



“Queremos una boda donde no afecte el clima, donde todos los invitados estén cómodos”, afirmó Pabón.



El cantante, así como la conductora, descartaron que quieran tener un hijo antes de su enlace.



“Yo creo que las cosas tienen que ser correctas, más porque ya nos esperamos a tener un proceso personal antes de conocernos y debemos de continuar así, como pareja y luego de casados”, dijo el hijo de Humberto Pabón.



De lo que sí está seguro el músico de 40 años es de querer a la joven de 23 como la madre de sus hijos.



“Yo siempre le he pedido a Dios que cuando me dé la oportunidad de ser papá, quiero que sea de una manera bonita y con la persona correcta y ella (Aranda) lo es”, aseguró.