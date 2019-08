Emirates no tiene autorizada ruta: SCT

María Azucena Vásquez MendozaAgencia ReformaCd. de México, México 05-Aug-2019 .-La aerolínea Emirates no tiene todavía la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para operar su ruta Dubái-México con conexión en Barcelona, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)."Emirates no tiene autorizado ahorita el viaje, pero tiene autorizadas las quintas libertades (derecho de aterrizar en un país, embarcar pasaje, carga o correo y llevarlo a un tercer país) en Barcelona. Emirates no tiene en este momento la autorización expresa", declaró Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la SCT.Aseguró que el caso tendrá que ser analizado, ya que Aeroméxico ha declarado su inconformidad por la nueva ruta de la aerolínea extranjera."Estamos en el proceso de análisis proque tenemos la inconformidad también de Aeroméxico y tenemos que hacer un análisis más completo", dijo tras participar en la Asamblea General Conmemorativa al 61 aniversario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).Enfatizó que la DGAC no ha autorizado a la aerolínea los slots, horarios de despegue y aterrizaje, para los vuelos de su nueva ruta."Que haga la aerolínea lo que tenga que hacer", respondió al preguntarle qué falta para que Emirates obtenga la aprobación, aunque declinó dar más detalles.El mes pasado, Emirates anunció que a partir de diciembre de este año empezará a operar vuelos de su ruta Dubái-México con escala en Barcelona.Ante esto, Aeroméxico, que en junio inauguró su ruta México-Barcelona, aseguró que habría una competencia desleal con el argumento de que la aerolínea de Arabia Saudita recibe subsidios de su Gobierno.