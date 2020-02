Emite IMSS recomendaciones para superar una ruptura amorosa

Escuchar Nota

Yelisse García Ortega, psicóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco, aseguró que. Si no se logra superar el duelo en un tiempo razonable,publicó Milenio ​García Ortega aseguró que, es decir, que si la persona se encuentra lastimada corre el riesgo de atraer a personas lastimadas o que la vuelvan a lastimar; mientras que si la persona está sana, buscará una pareja más estable y que cumpla con sus expectativas.Si se desea buscar ayuda profesional, recordó que, mediante los grupos conformados por Trabajo Social en Unidades de Medicina Familiar (UMF), o con la atención que de psicólogos que se brinda en hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención del instituto.Yelisee señaló que tras una decepción amorosa, es normal que la persona sienta miedo a volver a sufrir, por ello se busca evitar el dolor alejándose de toda aquella relación que amenace a enamorarse. Esto es un mecanismo de defensa del inconsciente que identifica al amor como dolor y su duración puede variar según la profundidad y duración que se tuvo en la relación.Además,como el tener hijos en común o la repartición de bienes materiales, pero aun así es sano mantener distancia con la ex pareja y utilizar mecanismos de mediación para establecer derechos y obligaciones.Por último, la especialista recomendó disfrutar la soltería en caso de que no se tenga una nueva pareja, sacando de la mente que se está solo, y cambiarlo por volver a vivir la etapa de soltería con mayor madurez.