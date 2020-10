Emite Interpol ficha roja contra ex jefes de la Policía Federal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Oficina de Policía Internacional Interpol giró la ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, para que sean buscados en más de 190 países por el caso del presunto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos.



Fuentes del Gobierno Federal confirmaron que, por pedido de la Policía Federal Ministerial, las oficinas centrales de la Interpol, en Lyon, Francia, emitieron la notificación roja, que equivale a una orden de búsqueda internacional.



La ficha roja fue girada con base en la orden de aprehensión que en agosto pasado libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada y lavado.



El mandamiento judicial fue librado contra un total de 19 ex funcionarios de la Policía Federal, de los cuales hasta hoy sólo ha sido detenido uno de ellos, Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe de departamento de una de las áreas administrativas.



Según el expediente del caso, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, emitieron 246 cheques por más de 2 mil 500 millones de pesos en favor de Orta y Martínez.



Dichos mandos enseguida endosaron todos los cheques en favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.



Según la Fiscalía General de la República, el dinero pertenecía a la Partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.