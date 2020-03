Emite MARS apoyos fiscales para las regiones Centro y Carbonífera, ante emergencias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís emitió un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales al sector productivo de las regiones Centro-Desierto y la Carbonífera de Estado, ante una eventual situación de emergencia por la suspensión de pagos decretada a la empresa Altos Hornos de México, S.A. de C.V., y que dicha circunstancia no signifique una afectación a su patrimonio.



Lo anterior procurando que los coahuilenses cuenten con una mayor calidad de vida y que se sigan generando empleos por el establecimiento de nuevas empresas en las regiones Centro y Carbonífera del estado, considerando la contingencia en la referida zona coahuilense.



Al tratarse de una situación especial de emergencia, este decreto se apega a las disposiciones jurídicas en materia electoral, por el procedimiento que se llevará a cabo en todo el estado.



En su Artículo 1 se estipula que este decreto tiene como objeto otorgar estímulos fiscales sobre el Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Enajenación de Vehículos de Motor, Derechos de Registro Público, Derechos de Control Vehicular y Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas que se causen en el ejercicio fiscal 2020.



Queda asentado, además, que el otorgamiento de los estímulos fiscales a que se refiere el presente decreto se encuentra contemplado en el Artículo 4º del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, y consisten en una reducción en la proporción que se indique del cobro de los derechos por la prestación de los servicios solicitados, con la finalidad de apoyar a los contribuyentes y en especial al sector productivo de la Región Centro-Desierto y Región Carbonífera del Estado de Coahuila de Zaragoza.



La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y/o la Administración Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado serán las dependencias encargadas de administrar, distribuir y aplicar los estímulos fiscales.



El estímulo fiscal se otorgará a los contribuyentes, personas físicas o morales del sector privado ubicadas en la Región Centro-Desierto, así como a la Región Carbonífera del Estado, que tengan obligaciones fiscales pendientes de pago, consistente en un descuento del 100% de los recargos por la omisión del pago oportuno de las mismas correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, y para aquellos que no tengan adeudos se ofrece el pago en parcialidades, en materia de las siguientes contribuciones:



a).- Impuesto Sobre Nóminas.



b).- Impuesto Sobre Hospedaje.



c).- Derechos de Control Vehicular de servicio particular.



d).- A los propietarios de vehículos de más de 10 años de fabricación al ejercicio fiscal en curso.



e).- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos de Control Vehicular de los ejercicios 2016 y anteriores.



De la misma manera, dicta que para tener derecho al estímulo establecido en el artículo anterior, los contribuyentes podrán cubrir el monto total de la contribución adeudada y demás accesorios en forma completa y en una sola exhibición; o bien cubrir el 20 por ciento de la contribución adeudada y demás accesorios legales y solicitar la autorización de pago hasta por 12 parcialidades del saldo insoluto.



Los contribuyentes que se acojan a la opción, señala en el último supuesto previsto en el párrafo que antecede, no causarán recargos por financiamiento durante el plazo de la autorización del pago en parcialidades.