Emite Protección Civil Coahuila recomendaciones para pirotecnia en fiestas de Fin de Año

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Subsecretaría de Protección Civil en el Estado emitió una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes por el manejo de pirotecnia durante las fiestas de Fin de Año, con la finalidad de que las familias disfruten de esta celebración de manera segura.



Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil, afirmó que se trabaja en coordinación con diversas autoridades estatales y municipales con el objetivo de realizar acciones preventivas para que la quema de material pirotécnico se realice de forma ordenada y sin riesgos para los habitantes.



Recalcó que es importante que las personas que compren juegos pirotécnicos lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y revisados tanto por la Subsecretaría de Protección Civil como por la Unidad Municipal.



Exhortó a la población a realizar un manejo seguro de los fuegos artificiales, porque su mal uso puede ocasionar desde quemaduras, hasta pérdida de extremidades y lesiones auditivas.



Pidió a los padres de familia que los menores de entre 5 y 14 años de edad no utilicen ese material.



También recomendó no encender los fuegos artificiales cerca de vehículos, evitar introducirlos en botellas o envases y no dirigirlos a las personas, animales, casas o árboles.



Añadió que en todo momento los menores deben estar acompañados de un adulto, quien deberá ser quien queme la pirotecnia a fin de evitar alguna quemadura.



Es necesario tener siempre a la mano un extinguidor y botiquín, así como los teléfonos de emergencia para solicitar apoyo en caso de sufrir algún accidente.



En caso de algún accidente, recomendó acudir a la unidad de salud más cercana o llamar al número de emergencias 911.