Emite SEP criterios para evaluación de nivel básico

“Sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés de las alumnas y los alumnos un bajo nivel de involucramiento, o el escaso avance en su aprendizaje, cuando enfrentan barreras de aprendizaje, como lo son, el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar, aunado al tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio, o bien, el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares, y que se agudizan en este periodo de emergencia”, señala el artículo cuarto del acuerdo 26/12/20.



A causa de la pandemia de Covid-19 y la consecuente prolongación de las clases a distancia,Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas orientaciones pedagógicas indican que las evaluaciones que se obtengan deben servir más para la identificación de problemas que obstruyan el aprendizaje, lo cual implica que "pasen a un segundo término en la asignación de calificaciones".Además, se pide expresamente a las maestras y maestros considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada uno de los educandos en el periodo de la actual contingencia sanitaria.Para el caso de los alumnos con quienes se ha tenido “comunicación y participación intermitente” o “comunicación prácticamente inexistente”, los profesores o directivos de los planteles deberán registrar en la boleta de evaluación la leyenda “Información insuficiente”. La calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando, cuando se trate de educación primaria o secundaria.El acuerdo, queestablece que la asignación de una calificación se dará solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. “La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta”, indica., los criterios de evaluación señalan que no se tomará en cuenta el criterio de asistencia del 80 por ciento vigente hasta ahora, por lo que la asistencia no se registrará en la boleta de evaluación de dichos grados y niveles educativos, y se deberán cancelar los espacios correspondientes con una línea.Y en caso de que así lo determine el docente, y al no existir condiciones objetivas para formular un criterio, las calificaciones o valoraciones que se registren serán preliminares, y las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021.Finalmente, las boletas de evaluación se podrán entregar conforme al calendario ya previsto y puestas a disposición de los padres de familia o tutores por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes, conforme las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente.